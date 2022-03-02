شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مع مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وصندوق "التعليم حياة" القومي الخيري لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، المتخصصة في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني.

وقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وأحمد لاشين، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة، وأشرف نجم رئيس مجلس إدارة صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري؛ لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، المتخصصة في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني.

أكد الدكتور محمد مجاهد، أن استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفني، والقائمة على 5 محاور أساسية، وأولهم تحسين الجودة، من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد في مجالات التعليم الفني (إتقان)، وتبني مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين مهارات المعلمين، من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتخريج طلاب قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي في مختلف المجالات والتخصصات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، ستعمل على إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل في مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني داخل وخارج مصر، وذلك من خلال الموازنة بين الجانبين النظري والعملي، حيث سيتم تدريس مناهج قائمة على نظام الجدارات للطلاب من قبل معلمين مختارين بعناية ومدربين على آليات تدريس مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما سيتم تطبيق الجانب العملي من خلال توفير تدريبات عملية وورش عمل لطلاب المدرسة بمزارع وشركات مجموعة الأهلي الزراعية.

ونوه بصيلة أنه سيتم الإعلان عن فتح باب المعلمين والإداريين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية قريبًا، مؤكدًا على أن هناك المزيد من الاهتمام نحو معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارهم من أهم الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، ولما لهم من دور فعال ومؤثر على إعداد طلاب مؤهلين سلوكيًا وعلميًا، وقادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

ومن جانبه أعرب أحمد لاشين رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة عن سعادته بتعاون المجموعة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا، وأكد على إيمان المجموعة بأهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام؛ لما له من دور هام وفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية بمصر.

وأوضح لاشين، أن مجموعة الأهلي للزراعات الحديثة ستتولى جميع تكاليف إنشاء مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية، وسيتم تطبيق العديد من التخصصات والمجالات التكنولوجية الحديثة التي تخاطب مهن المستقبل، مثل مجالات الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه، الاقتصاد الزراعي، البساتين، المحاصيل الزراعية، الإنتاج الحيواني والداجني، وستوفر المجموعة العديد من المميزات للطلاب والمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وصندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، بما يخدم العملية التعليمية ويثري خبرات ومهارات الطلاب ويجعلهم قادرين على المنافسة والالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي فور تخرجهم من المدرسة.

وفى سياق متصل قال أشرف نجم، رئيس مجلس إدارة صندوق "التعليم حياة" القومي الخيري، إن الصندوق يعمل على دعم التعليم في مصر، وهو يعتبر الأول من نوعه حيث يجمع بين الوقف الخيري والإدارة المؤسسية الاحترافية عن طريق شركة "إن آي كابيتال" القابضة المتخصصة في الاستثمارات المالية، مشيرًا إلى أن الصندوق يهدف إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب وتقديم منح تعليمية متميزة للمتفوقين، بالإضافة لتمويل تطوير المناهج التعليمية وتدريب المدرسين، وإنشاء المنصات التعليمية وغيرها من الخدمات التعليمية الموجهة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن ذلك يأتى في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وبصفة خاصة في مجال التعليم، ويدعم الصندوق تطوير التعليم الفني الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص؛ من أجل تخريج طالب متمكن فنيًا وتقنيًا، وقادرًا على المنافسة محليًا ودوليًا، ومؤهلًا بشكل كلي للالتحاق بسوق العمل فور تخرجه.

حضر توقيع البروتوكول، المهندس أحمد محمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير، والدكتورة ليلى اسكندر عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتورة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق "التعليم حياة"، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "إن آي كابيتال"، ومحمد الشربيني مدير استثمار صندوق" التعليم حياة"، ومحمد النبراوي الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول لشركة "إن آي كابيتال".