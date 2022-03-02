"التضامن: إيرادات معرض ديارنا بالقاهرة تتجاوز 3.5 مليون جنيه حتى الآن

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية يجوب مختلف المحافظات، لافتة إلى أن منتجات المعرض صُنعت بأيادٍ مصرية من خلال عشرات الأسر التي تنتج مصنوعات من منتجات صديقة للبيئة ومصنوعات يدوية، مؤكدة أن النوبة ضيف شرف وأنه منذ افتتاح معرض ديارنا بالقاهرة الخميس الماضى حقق إيرادات تجاوزت 3.5 مليون جنيه.

وأوضحت "القباج" فى تصريحات لها عبر فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يتم العمل على فتح المجال وإتاحة الفرص لتسويق المنتجات من خلال معارض "ديارنا" في المحافظات المختلفة، حتى لا يكون السوق ثابت في مكانه، كما يتم عمل منتجات لتبادل التراث المصري الأصيل، لافتة إلى أن معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية يجوب مختلف المحافظات، وأن منتجات المعرض صُنعت بأيادٍ مصرية من خلال عشرات الأسر التي تنتج مصنوعات من منتجات صديقة للبيئة ومصنوعات يدوية، مؤكدة أن النوبة ضيف شرف المعرض.

وكانت القباج قد أكدت أن المعرض يأتي في إطار التوجه نحو تقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتساهم في التمكين الاقتصادي للأسر، بهدف تحسين مستوى معيشتها.