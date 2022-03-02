شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك سلمان الدولية تُنظم حفلًا طلابيًا وتكرم المُتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة د. أشرف حسين رئيس الجامعة حفلاً طلابيًا بمقر الجامعة بمدينة الطور، بحضور نواب رئيس الجامعة ومديري الأفرع وعمداء الكليات وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشهد الحفل حضور طلاب الجامعة من فروعها الثلاثة (الطور - رأس سدر - شرم الشيخ)، حيث حرصت الجامعة على تكريم الطلاب الأوائل للعام الجامعي الماضي 2020-2021 من كافة المجالات العلمية.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والفلكلورية، كما شمل برنامج الحفل عرضًا تفاعليًا لمواهب الطلاب، وسط اتباع إجراءات احترازية، مشددة حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي الجامعة، فيما أشاد عدد من الطلاب بتجربتهم الجامعية غير التقليدية في جامعة الملك سلمان الدولية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الملك سلمان الدولية، على الاهتمام بالمستوى العلمي والبحثي والصحي والفني، بالإضافة الى المسئولية المُجتمعية للارتقاء بمستوى طلابها لمواكبة تحديات العصر، وتلبية لاحتياجات سوق العمل المُستقبلية.