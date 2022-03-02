شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة: تعاون بين بحوث الصحراء و"شمال سيناء" لدمج أبنائها فى التنمية الزراعية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك فى إطار خطة الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة.

خلال اللقاء أكد محافظ شمال سيناء ان القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل اهتمامها للتنمية الشاملة في سيناء مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.

ومن جانبه نقل الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة وأضاف أن هذا البرنامج يهدف إلى توسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة والمركز، ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية والعمل على تبنيها في فترة وجيزة لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء .

وفي سياق متصل قال الدكتور حسام عبد العال رئيس البرنامج البحثي لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة ان البرنامج يضم مجموعة من الأنشطة التطبيقية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع وفقا لاحتياجات فئات المجتمع المحلي من أهمها تحلية المياه لأغراض الشرب ، ونشر تقنيات الطاقة الشمسية، والتوسع في زراعات الزيتون، والنباتات الطبية والعطرية، والنهوض بالثروة الحيوانية، والمكافحة المتكاملة لأفات الزيتون فضلا عن أنشطة أخرى تستهدف الشباب والمرأة البدوية.

وعقب اللقاء قاما نائب المحافظ ورئيس مركز بحوث الصحراء بزيارة إلى مركز الشيخ زويد كان في استقبالهما سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد وعواقل وشيوخ القبائل بالشيخ زويد، وقاموا بتفقد بعض نماذج الدعم المقدمة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أهالي القرى العائدة بالشيخ زويد تضمنت توفير حوالى 20000 شتلة زيتون، و5000 شتلة لوز، و10 بطاريات دجاج بياض، و20 رأس من الماعز الشامى، و(5) طن أعلاف مركزة لتغذية الأغنام والماعز بالإضافة إلى (2,5) طن أعلاف لتغذية الدواجن.

وعلى هامش الزيارة تم عقد لقاء جماهيري للاستماع إلى الإحتياجات التنموية الزراعية لفئات المجتمع المحلي بالمنطقة والمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية بالمنطقة ومقترحاتهم لحلها وأعرب رئيس مركز بحوث الصحراء عن تقديره وامتنانه لمحافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة على جهودهم التنموية الوطنية المشرفة مؤكدا على تطلعه لبذل المزيد من الجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون بين المركز والمحافظة في مجال التنمية الزراعية المستدامة.

وفي نهاية الزيارة أهدى محافظ شمال سيناء درع المحافظة للدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء تقديرا لجهود وزارة الزراعة ومركز بحوث الصحراء في خدمة المزارع السيناوي معربا عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة فضلا عن التعاون المثمر لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة على أرض سيناء.