متحدث الإسكان: ملف البناء المخالف متشابك ويحتاج تضافر جهود كل مؤسسات الدولة

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القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه منذ 2014 وحتى 2021، أنفقت وزارة الإسكان فقط 400 مليار جنيه على المشروعات العمرانية حول القاهرة فقط، لافتاً إلى أن هذه المشروعات العمرانية متكاملة من طرق ومرافق وخدمات وفرص استثمارية وتعليمية، وتابع: "فى أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية و34 مشروعا خدميا".

وأضاف "خطاب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة "dmc"، أن هناك 8 مدن عمرانية جديدة تم إضافتهم لمحافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ميزانية المجتمعات العمرانية الآن تتراوح ما بين 85 إلى 90 مليار جنيه، من أجل إعادة توزيع الخريطة السكانية بالبلاد.

وأكد "خطاب"، أن ملف البناء المخالف متشابك ويحتاج تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، وتابع: "وصلنا كثافة سكانية تضاعفت بشكل بلغ 300% سواء على مستوى المساحة أو على الفرد وتخطينا المؤشرات العالمية عندما وصل عدد المواطنين 500 مواطن على الفدان الواحد وهذا مؤشر خطير جداً والدولة ممثلة وزارة الإسكان عملت هذا الملف وفق استراتيجية مصر للتنمية 2030 ، ومخطط التنمية المستدامة 2052، بتطوير وإنشاء مجتمعات عمرانية".