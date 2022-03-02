وزير الداخلية يعقد 10 لقاءات منفصلة في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عدداً من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية دول (السعودية – الإمارات - الكويت – البحرين – تونس – لبنان – اليمن – فلسطين - الصومال)، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ونائب المديرة التنفيذية لمنظمة اليوروبول.

وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمني في ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

كما أكد وزير الداخلية خلال القاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن، الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها بما يتطلب توحيد الجهود الأمنية العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة.

شدد على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها في شتى المجالات الأمنية، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول العربية.

واستعرض الوزير خلال مباحثاته مع نظرائه العرب مجمل التطورات على الصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أن المعطيات الحالية تؤكد حتمية مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة كافة الظواهر المؤدية لانتشار الإرهاب بالتوازي مع تجفيف مصادر تمويله والتعامل الحاسم مع داعميه.

كما تم الاتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الإتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.

يأتي ذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حالياً بالعاصمة التونسية.