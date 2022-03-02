شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تراجع حاد بدرجات الحرارة وأمطار ورياح غدا والصغرى بالقاهرة 10درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تراجع حاد بدرجات الحرارة وأمطار ورياح غدا والصغرى بالقاهرة 10درجات.





تراجع حاد بدرجات الحرارة وأمطار ورياح غدا والصغرى بالقاهرة 10درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





الرئيس السيسى يستفسر عن مسار صرف التكييفات بمشروعات الإسكان.. والوزير يرد

استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مسار مواسير صرف التكييفات داخل مشروعات الإسكان منعا لتشويه واجهات العمارات، ليرد وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار قائلا: "مواسير التكييف خارجة من جنب التكييفات وداخل البلكونات مفيش حاجة بره على الواجهة".





إصابة 4 طلاب فى حادث طعن بجامعة غربى فرنسا

أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربى فرنسا، قبل اعتقاله، ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب فى كلية الآداب بشكل عشوائى.





ترامب يصف العملية العسكرية الروسية بـ"محرقة".. ويؤكد: عليهم التوقف عن القتل

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونال ترامب الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه "محرقة" وحث روسيا على وقف القتال، وهو تحول كبير في اللهجة منذ الأسبوع الماضي عندما أشاد الرئيس السابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





أكبر طالب ماجستير فى العالم: تخرجت فى عين شمس عام 1965 وأحضر الدكتوراه فى 2022

قال فتحى غانم، البالغ من العمر 82 عاما والحاصل على لقب أكبر طالب ماجستير، خاصة أنه يناقش رسالته غدا الخميس فى كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

عائد من أوكرانيا: عبرنا الحدود الرومانية بسهولة بفضل الجهود المصرية ..فيديو

قدم "تليفزيون الخليج 365" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، التقى خلاله مع الطالب خالد أحمد، العائد من أوكرانيا بعملية الإجلاء التي قامت بها الدولة المصرية لأبنائها المقيمين بدولة أوكرانيا، بعد أن اجتاحتها القوات الروسية، والمقيم بمنطقة أبو زعبل بالخانكة بمحافظة القليوبية.





أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. نقلا عن "برلماني"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق"، الإجابة على حزمة من الأسئلة تتمثل فى أثر وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق.. هل يقضى بانقطاع سير الخصومة؟ أم يجوز إدخال ورثة المتوفى والقضاء بحكم قطعي في الخصومة؟ وهل ترث الزوجة في زوجها المتوفى عنها أثناء نظر الدعوى؟ وهل يختلف الحكم لو تحصلت الزوجة على حكم بالطلاق وتوفى زوجها أثناء نظر استئنافه؟





10 جنيهات عقوبة ولى الأمر حال تخلف ابنه عن حضور المدرسة دون عذر.. إنفوجراف

نص قانون رقم 139 لسنة 1981، لتنظيم شئون التعليم، على أهمية حق الطفل فى الحصول على التعليم الأساسى، وحدد عدة ركائز لابد أن يحصل عليها الطالب خلال مرحلة التأسيس، كما ناقش قضية التسرب من التعليم، التى تحدث فى الكثير من القرى والمحافظات، ووضع غرامات للحد منها.





باروندو مدرب منتخب مصر لليد مرشح لجائزة أفضل مدرب فى العالم 2021

أدرج الاتحاد الدولي لكرة اليد أسم الإسباني روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب اليد ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني في العالم لعام 2021 .





رجعت من قلب الحرب لمصر بالسلامة.. شروق تروى تفاصيل العودة وتشكر الرئيس (فيديو)

قدم تليفزيون الخليج 365 بثا مباشرا من محافظة بنى سويف بعنوان "رجعت من قلب الحرب لمصر بالسلامة.. الطالبة شروق تروى تفاصيل العودة من لحظة القلق إلى الوصول لحضن الوطن"، حيث تناول البث فرحة أسرة الطالبة شروق بعودتها للوطن سالمة عقب نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.





الاتحاد الأوروبى يحظر بيع أو تحويل اليورو إلى روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي حظر بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT وفرض المزيد من القيود والتدابير التقييدية في ضوء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.





رئيس إنبي: بيع الثلاثي جاد وايبوكا وداوود رغى فاضى

نفي أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي حقيقة تفاوض أندية الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز مع لاعبي فريقه . لضمهم في الصيف المقبل





مواعيد مباريات الأهلي المتبقية بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره المريخ السودانى المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الأهلى والسلام والمؤجلة من الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى.





السفارة المصرية بسلوفاكيا تخصص حافلات لنقل المصريين العابرين لحدود أوكرانيا

قالت سفارة جمهورية مصر العربية في سلوفاكيا إنه في إطار تدفق المواطنين المصريين المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية بأعداد كبيرة حالياً وفي ضوء وصول بعضهم في أوقات متأخرة من الليل، تنظم سفارة مصر في سلوفاكيا حافلات نقل جماعى على نفقة الدولة من المعبر الحدودى إلى أماكن تسكين المواطنين المصريين في العاصمة براتسلافا تمهيداً لعودتهم إلى أرض الوطن.





خالد الغندور: الأهلى الأقرب لحصد الدورى هذا الموسم وبيراميدز المنافس الأول

كشف الإعلامى خالد الغندور، أن تتويج الفريق الأبيض ببطولة الدورى المصرى هذا الموسم صعب للغاية بسبب خسارة عدد كبير من النقاط منذ البداية ، وأن المنافسة ستنحصر بين الأهلى وبيراميدز وتصدرهم جدول ترتيب المسابقة .





أقوى رجل بالعالم ابن الإسماعيلية يسحب قطار مترو أنفاق من ورش شبرا اليوم

يحاول المصارع أشرف كابونجا والمصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه، مساء اليوم الأربعاء، فى ورشة شبرا للمترو.





كلوب يطالب ليفربول بسرعة التجديد لـ محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أبلغ إدارة ناديه بضرورة تجديد تعاقد محمد صلاح قبل انتهاء الموسم الجاري للضرورة.