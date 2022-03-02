شكرا لقرائتكم خبر عن إنترفاكس: تويتر يحد من الوصول إلى حسابات الحكومة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة إنترفاكس الروسية، إن موقع تويتر يحد من الوصول إلى حسابات الحكومة الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الأربعاء يومها السابع على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

ودعا الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.

وقال البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع.