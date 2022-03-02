شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى أخبارا سارة بشأن انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، قائلا: بحثت مع رئيس المجلس الأوروبي الأوضاع الراهنة، وفقا لخبر هاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتابع الرئيس الأوكرانى: ننتظر إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الأربعاء يومها السابع على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

ودعا الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.

وقال البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع.