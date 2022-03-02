شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي: كل الخيارات مطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على إمكانية حظر الغاز الروسي قائلا: كل الخيارات مطروحة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الأربعاء يومها السابع على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

ودعا الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.

وقال البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع.