شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 طلاب فى حادث طعن بجامعة غربى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 4 طلاب على الأقل بجروح، اليوم الأربعاء، في هجوم بسكين شنه رجل اقتحم جامعة لومان غربى فرنسا، قبل اعتقاله، ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إنهم شاهدوا رجلا يهاجم الطلاب فى كلية الآداب بشكل عشوائى.

وبحسب ما أفاد به طلاب آخرون فى الموقع، فقد لجأ البعض إلى الفصول الدراسية والبعض الآخر إلى المبانى الإدارية قبل اعتقال المهاجم، ولاحقا تم إجلاء جميع الطلاب من مبنى كلية الآداب وإغلاق المبنى. من جانبها، قالت الشرطة الفرنسية إنه لا مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان، أعلنت فرنسا عن مساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون يورو.

ومن ناحية أخرى، وكان الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اتهم أوروبا بالرد بعدم الرد بصورة كافية على الهجوم الروسى، والتباطؤ فى إرسال المساعدات لبلاده، فيما دعا الأوروبيين للتظاهر لإجبار حكوماتهم على التحرك، ضد الغزو الروسى على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكرانى، "ما زال بإمكان أوروبا العمل لوقف العدوان الروسي، والهجوم الروسي يعيدنا إلى أجواء الحرب العالمية الثانية"، موجها رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلا: "يجب أن نجلس سويا لنتحدث"، ووجه رسالة أخرى إلى اجيش بلاده، مفادها: "أنتم كل ما لدينا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تسيطر على جزيرة زميني في البحر الأسود عقب استسلام 82 جنديا أوكرانيا، وكان الجيش الأوكرانى، أعلن عن وصول أعداد كبيرة من المدرّعات الروسية إلى المشارف الشمالية للعاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكراني، إنه يقاتل وحدات من المدرعات الروسية في مدينتي ديمر وإيفانكيف الواقعتين على التوالي على بعد 45 و80 كلم شمالي كييف.