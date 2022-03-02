شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حسنى لطلاب "عين شمس": السوشيال ميديا أثرت على عادات المشاهدة والتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار فعاليات الموسم الثقافي لجامعة عين شمس برئاسة وبالتزامن مع احتفال الجامعة بذكرى الإسراء والمعراج، افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الندوة التثقيفية التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية، واستضافت الداعية الإسلامي الجليل مصطفى حسنى.

وخلال كلمته أكد الدكتور عبد الفتاح سعود أهمية أن يكون المسلم نموذجا مشرفا للدين فى أفعاله وأقواله وأخلاقه، لافتاً إلى ضرورة تجديد الخطاب الدينى من خلال الاهتمام بأسلوب عرض الأحكام الدينية الصحيحة وكيفية تطبيق المبادئ الدينية السمحة فى جميع خطوات الحياة بأسلوب يتماشى ومتغيرات العصر.

وأشاد بجهود الداعية الجليل مصطفى حسني، الذي يعد نموذجاً وقدوة يحتذى بها الشباب، خاصة أنه أحد أبناء وخريجي جامعة عين شمس الذي استطاع أن يغير مسار حياته من العمل في مجال التخصص العلمي بدراسته بكلية التجارة جامعة عين شمس ليتجه لمجال الدعوة ويتخصص في دراسة العلوم الشرعية بمعهد إعداد الدعاة بوزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء تناول الداعية مصطفى حسنى بالشرح رحلة الإسراء والمعراج وكيف اختص الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الربانية، لافتا أن المعجزة شئ خارق للعادة يختص الله بها الأنبياء تأيدا لهم.

وأوضح أن حادث الإسراء والمعراج جاء في القرآن ثم تم تفسير أحداثه في السنة نقلا عن رسول الله الذى لا ينطق عن الهوى.

وأضاف أن رسالات السماء أنزلت مع بشر حتى نفهمها، لذا فإن السنة تطبيق لكلام الله في الأفعال والأقوال وهناك السنة الفعلية والسنة القولية والسنة التقريرية، أما القرآن فجاء إجمالا بدون تفصيل والسنة شارحة لما جاء فى كتاب الله.

ونبه إلى أن المعلومات الصحيحة عن الدين وأحكامه لا بد أن تؤخذ من المتخصصين في العلوم الشرعية حتى يكون لدى كل منا مرجعية صحيحة، فالدين به معلومات فطرية كحرمة الكذب والسرقة وغيرها ومعلومات متخصصة نحصل عليها من علماء الدين.

وقال إن من يتناول الدين سواء بالتفريط أوالتشديد كلاهما يتبع القرآن والسنة بفهم خاطئ و ليس له مرجعية علمية متخصصة ولكن الدين أساسه الوسطية.

وخلال اللقاء الذي أدارته د. هبه شاهين مدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس وبحضور د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، تم فتح باب الحوار والرد على استفسارات الشباب حول كيفية مواجهة مغريات الحياة والتعامل مع الحساسية المفرطة والتفكير الزائد في صغائر الأمور، وأهم النصائح لخلق إنسان ناجح وغيرها من الموضوعات الهامة التي طرحها واستفسر حولها الحضور.

وأعقب الندوة التي شهدت إقبالا كبيراً من الحضور تكريم أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة للداعية الجليل مصطفى حسنى وإهدائه درع الجامعة ودرع أسرة من أجل مصر المركزية.