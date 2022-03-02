شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر طالب ماجستير فى العالم: تخرجت فى عين شمس عام 1965 وأحضر الدكتوراه فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فتحى غانم، البالغ من العمر 82 عاما والحاصل على لقب أكبر طالب ماجستير، خاصة أنه يناقش رسالته غدا الخميس فى كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

فتحى غانم خريج جامعة عين شمس كلية تجارة عام 1965، ومر بمعظم جامعات مصر، وحصل على تمهيدى ماجستير بكلية التجارة جامعة بنها، ثم ماجستير تخصص إدارة مالية، وحاليا يستعد لدكتوراه في إدارة الأعمال كلية تجارة وإدارة أعمال بجامعة حلوان.

وتابع أكبر طالب ماجستير خلال لقاء له مع تليفزيون ”الخليج 365” إنه لم يحصل على المرحلة الابتدائية، لكنه حصل على المرحلة الأولية، ثم المرحلة الثانوية، وكان صديق محمد عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان متميزا في اللغة الإنجيلزية.

وأشار إلى أن زوجته متوفية منذ أكثر من 30 عاما، وكانت ترى فيه أنه يهتم بالعلم وكان يقرأ في جميع المجالات، مؤكدا أنه ما زال يتذكرها لليوم وكأنها تعيش معه، متابعا أنه سافر العديد من دول العالم فى الخليج وليبيا والسعودية وأمريكا وأستراليا وإنجلترا وفنلندا، ولم يكن لديه الوقت الكافى للحصول على الدكتوراه، مؤكدا أن حبه للتعليم ما زال في دمه، ونصح الشباب بأن يفضلوا التعليم عن أى اهتمامات أخرى.