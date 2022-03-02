- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية ضمن دورى الشهيد الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر
وأقيمت هذه المباريات تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار، مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.
واعلنت وزارة التعليم العالي, أسفرت نتائج هذه المباريات عن الآتي:
- جامعة الإسكندرية(2)X جامعة الزقازيق(2)
- جامعة المنوفية(0)X جامعة جنوب الوادي (0)
- جامعة الإسكندرية(0)X جامعة المنوفية(1)
- جامعة جنوب الوادي (0) X جامعة الزقازيق (1)
- جامعة الإسكندرية (1) X جامعة جنوب الوادي (2)
- جامعة الزقازيق (0) X جامعة المنوفية (0)
وجاء ترتيب المجموعة الثانية (المستوى الأول) بعد نهاية مباريات الأدوار التمهيدية على النحو التالي:
- المركز الأول: جامعة الزقازيق بمجموع (5) نقاط.
- المركز الثاني: جامعة المنوفية بمجموع (5) نقاط.
- المركز الثالث: جامعة جنوب الوادي بمجموع (4) نقاط.
- المركز الرابع: جامعة الإسكندرية بمجموع (1) نقطة.
فريق كرة القدم
الفريق الجامعي لكرة القدم