شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج بطولة كرة القدم للجامعات والمعاهد المصرية ضمن دورى الشهيد الرفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مباريات دوري كرة القدم للجامعات والمعاهد العليا المصرية خلال هذا الأسبوع، ضمن دورة الشهيد الرفاعي (49) للأدوار التمهيدية للمجموعة الثانية (المستوى الأول)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت هذه المباريات تحت إشراف د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وبهاء مختار، مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود. عمر الطحان مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

واعلنت وزارة التعليم العالي, أسفرت نتائج هذه المباريات عن الآتي:

- جامعة الإسكندرية(2)X جامعة الزقازيق(2)

- جامعة المنوفية(0)X جامعة جنوب الوادي (0)

- جامعة الإسكندرية(0)X جامعة المنوفية(1)

- جامعة جنوب الوادي (0) X جامعة الزقازيق (1)

- جامعة الإسكندرية (1) X جامعة جنوب الوادي (2)

- جامعة الزقازيق (0) X جامعة المنوفية (0)

وجاء ترتيب المجموعة الثانية (المستوى الأول) بعد نهاية مباريات الأدوار التمهيدية على النحو التالي:

- المركز الأول: جامعة الزقازيق بمجموع (5) نقاط.

- المركز الثاني: جامعة المنوفية بمجموع (5) نقاط.

- المركز الثالث: جامعة جنوب الوادي بمجموع (4) نقاط.

- المركز الرابع: جامعة الإسكندرية بمجموع (1) نقطة.