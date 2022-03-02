شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الدومينيكان يستقبل أمين الرئاسة المصرية لنقل تهنئة الرئيس السيسى بعيد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مانويل موراليس لاما، سفير جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، أحمد رضا، أمين رئاسة الجمهورية، لنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسفير موراليس بمناسبة عيد الاستقلال الوطني للبلد الكاريبي.

وخلال الزيارة نقل أحمد رضا تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي سفير جمهورية الدومينيكان وبدوره الي نظيره لويس ابي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة العيد القومي لبلاده، وفقا بيان لسفارة الدومينيكان بالقاهرة.

من جانبه، أعرب السفير موراليس عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلد الكاريبي بعيدها القومي، كما أكد علي اعتزازه الكبير بأصوله العربية حيث ينتمي السفير موراليس إلى عائلة من أصول لبنانية – فلسطينية.

وأكد السفير موراليس من جانبه علي أن التطور الكبير والمعهود مؤخرًا في كافة القطاعات المصرية والذي تم إنجازه بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعد في زيادة عدد السائحون الدومينيكانيين القادمون إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الإستقرار الأمني الكبير.

كذلك أعرب السفير موراليس علي إعتزاز الرئيس لويس أبو نادر رئيس جمهورية الدومينيكان بأصوله العربية اللبنانية، والتي بدورها تشكل عنصر مهم للاهتمام الذي يوليه الرئيس الدومينيكاني للمنطقة بشكل عام ولجمهورية مصر العربية الدولة الرائدة في المنطقة بشكل خاص.