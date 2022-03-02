شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر ضم مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو قرقاص لمكتب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بأبو قرقاص التابع لمكتب الشهر العقارى بالمنيا مع فرع توثيق أبو قرقاص التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بابو قرقاص.

وتضمن القرار رقم 1580 لسنة 2022، ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى بأبو قرقاص التابع لمكتب الشهر العقارى بالمنيا مع فرع توثيق أبو قرقاص التابع لذات المكتب لتصبح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بابو قرقاص، تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبو قرقاص شهرا وتوثيقا.

ونص القرار على أن يطبق اعتبارا من يوم 5 مارس الموافق السبت المقبل.



تابع قرار وزير العدل 1580 لسنة2022