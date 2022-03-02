شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن أسماء الفائزين بحفل المواهب.. وإنتاج أغنية للفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسرة من أجل مصر المركزية حفل المواهب الطلابية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من اجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تنظيم وفكرة ياسر الجبالي مسئول الأسرة، ومدير رعاية الشباب بكلية الهندسة بحلوان.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدى بالمواهب الطلابية، مؤكداً على سعي الجامعة الدائم لتشجيع الطلاب على الإبداع في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الفنية التي تساهم في إثراء الروح والوجدان لدى الطلاب والترويح عنهم ، بالإضافة إلى تعزيز روح التنافسية لديهم.

وهنأ الدكتور كريم همام الطلاب الفائزين الذين قاموا بعرض مواهبهم أمام أقرانهم المشاركين في الحفل، وأعلن مفاجأة للطلاب الفائزين بإنتاج أغنية لهم، وذلك في إطار دعم الأسرة للمواهب الطلابية، ويعتبر هذا أول حدث من نوعه على مستوى الجامعات المصرية ، وأبدى الطلاب سعادتهم البالغة بذلك.

هذا وقد تضمن الحفل فقرات غنائية لنجم عرب ايدل أحمد السيد، وفنان الراب أحمد القبطان، والفنان أحمد شوقي، وقد تم خلال الحفل عرض أغنية تم عملها خصيصاً لأسرة من أجل مصر وقد لاقت استحساناً كبيرًا من الطلاب.

كما تضمن الحفل عرض مواهب 150 موهبة في الشعر والغناء والإنشاد الديني.

وأعلن ياسر الجبالي الفائزين كالآتي:

في مجال الغناء فاز الطالب عصام عز الدين بالمركز الأول، والطالب حسين عمر بالمركز الثاني، والطالب فارس وليد بالمركز الثالث.

وفي مجال الشعر فاز الطالب عبد الرحمن أحمد بالمركز الأول، والطالب يوسف علي كامل بالمركز الثاني.

وفي مجال الإنشاد فاز الطالب محمود أبو الفضل بالمركز الأول، والطالب محمد رجب بالمركز الثاني .

وقد ساد الحفل أجواء من البهجة والسرور لدى الطلاب مشيدين بمواهب طلاب الجامعة، وباهتمام جامعتهم بتنظيم الفعاليات التي تساهم في الترويح عنهم.