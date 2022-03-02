شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير قصر العينى يكشف تفاصيل تجارب أول لقاح مصرى ضد كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من إعلان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بدء التجارب السريرية على اللقاح المصرى إيجى فاكس، ومتابعة الحالة الصحية للمتطوعين بمستشفيات قصر العينى، قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا من داخل مستشفيات جامعة القاهرة قصر العينى استضاف خلاله الدكتورة أمل السيد نائب مدير المستشفيات ومدير مكافحة العدوى للوقوف على تفاصيل رحلة التجارب السريرية.

وقالت الدكتورة أمل السيد، فى تصريحات خاصة، إن التجارب السريرية على اللقاح المصرى إيجى فاكس تتم على أكثر من مرحلة، لافتة إلى أنه بدأت المرحلة الأولى على عشرات المتطوعين، وأن الحالة الصحية للحاصلين على اللقاح آمنة ومستقرة.

وأضافت الدكتورة أمل سيد أن اللقاح المصرى إيجى فاكس يتم على جرعتين بينهما أسبوعين، وأن هناك مجموعة حصلت على الجرعتين، مؤكدة أن اللقاح آمن بنسبة 100%.