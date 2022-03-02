شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يستعرض برامج حماية الأطفال والمراهقين من أضرار التدخين والمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في المؤتمر الدولي الذى تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط بمدينة الغردقة تحت عنوان "اتجاهات معاصرة نحو غدا مشرق للطفولة المبكرة .. تحديث الواقع وأفاق المستقبل"، بدعوة من جامعة أسيوط لعرض تجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة في مواجهة تعاطى المخدرات، وبحضور الدكتورة ريهام رفعت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة أسيوط.



الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن

واستعرض "عمرو عثمان" مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر تحت عنوان " الأطفال والمخدرات ..الوضع الراهن وسبل المواجهة .. وتناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية والتي كشفت انخفاض معدلات التعاطي بشكل كبير من 10% الى 5.9 % ، وانخفاض معدلات الإدمان من 3.3% إلى 2.4%، وذلك نتيجة الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما استعرض "عثمان" الوضع الراهن لمشكلة المخدرات والفئات العمرية الأقل من 18 عاما وفقا لبيانات طالبي الخدمات العلاجية من خلال الخط الساخن " 16023" لصندوق مكافحة الإدمان والتي أشارت إلى أن 94% من الأطفال ممن لديهم مشكلة مع المخدرات تراوحت أعمارهم من أقل من 18 إلى 15 عاما وأن 6% كانوا أقل من 15 عاما، وأن أكثر مواد التعاطي لهذه الفئة العمرية كانت الحشيش بنسبه 91% والفودو والاستروكس 20% والهيروين 20% بجانب التعاطي المتعدد " تعاطى أكثر من مادة مخدرة "، كما تم إجراء دراسة عن التدخين والتعاطي بين طلاب المدارس الثانوي " العام والفني " على 5048 طالب في 146 مدرسة داخل 13 محافظة لمعرفة حجم ظاهرتي التدخين والتعاطي ومدى انتشارها والتعريف على الصورة الذهنية للمشكلة لطلاب الثانوى، وتبين أن نسبه التدخين بين هذه الفئة 12.8 %، السجائر 28% والشيشة 21% والسجائر والشيشة بنسبه 34% ،وأن 73.3% من هؤلاء الطلاب يقومون بشراء السجائر بأنفسهم ، وجاءت نسبة التعاطي 7.7%



وأوضح "عمرو عثمان" انه عقب إجراء هذه الدراسة اتخذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اتخذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة وتنفيذ برامج لتنمية المهارات الحياتية بين النشء والشباب وتضمين مكون علمي عن أضرار التدخين والمخدرات داخل المناهج التعليمية وتنفيذ دليل " اختار حياتك لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والتعاطي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا بمتوسط استهداف 2000 ألف طالب وطالبة سنويا كذلك تنفيذ برامج توعوية داخل 750 مركز شباب ونادى كذلك إعداد كودار تطوعية وانشاء رابطة تضم 32 الف الف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان وافتتاح 4 بيوت للتطوع بجامعات " القاهرة ، حلوان ، سوهاج ، الزقازيق ، باستهداف أكثر من 100 ألف طالب وطالبة ويتم الاستعانة بهم لنقل رسائل التوعية للفئات الأصغر سنا كما تم انتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية " انت اقوى من المخدرات " بمشاركة كابتن محمد صلاح والشخصيات المؤثرة بإجمالي مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعي كذلك تدشين حملة إعلامية بعنوان "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش " خلال رمضان 2021 وحققت 33 مليون مشاهدة ، وساهمت في زيادة الاتصالات على الخط الساخن للعلاج من الإدمان 400 % ووصل عدد المشاركين بالصفة الرسمية للصندوق لأعلى الفيس بوك 2 مليون مشترك منهم 85% دون سن 35 عاما .



كما يتم دعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل من خلال التوسع في عيادات علاج الأطفال والمراهقين وكذلك برامج إرشاد أسرى للتوعية بالتعامل مع الأطفال المتعاطين وكذلك بناء قدرات الكوادر البشرية على التعامل مع حالات الأطفال والمراهقين.



وكرمت جامعة أسيوط "عمرو عثمان" وقامت الدكتورة ريهام رفعت عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ،جامعة أسيوط. بتسليمه درع الجامعة تقديرا لجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في علاج وتأهيل مرضى الإدمان لاسيما المراهقين وفقا للمعايير الدولية كذلك تنفيذ برامج وقائية لحماية الأطفال والشباب من تعاطى المواد المخدرة.