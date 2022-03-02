شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رجل بالعالم ابن الإسماعيلية يسحب قطار مترو أنفاق من ورش شبرا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول المصارع أشرف كابونجا والمصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه، مساء اليوم الأربعاء، فى ورشة شبرا للمترو.

ويطمح المصارع أشرف كابونجا فى كسر الرقم القياسى الماليزى، الذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنًا بأسنانه عام 2003، وكذلك كسر الرقم القياسى الأسترالى والذى سجل بـ204 أطنان عام 2021.

وكان قد حصل المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسرة للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنا.