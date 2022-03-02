شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام الأزهر تناقش الاستعدادات لمؤتمر المبادرات الوطنية وأهداف التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اجتماعًا لمناقشة أعمال لجان المؤتمر العلمي الدولي الثالث للكلية، الذي يأتي تحت عنوان "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة".

أعلن الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، موافقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على انعقاد المؤتمر في قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك خلال الفترة من 23-24 مارس 2022م. و حثَّ أمين الجميع على مواصلة هذه الجهود، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال اللجان حتى موعد انعقاده.

وبيَّن الدكتور عبد الراضي حمدي البلبوشي، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، أن اللجنة العلمية تلقت منذ الإعلان عن المؤتمر عددًا كبيرًا من البحوث العلمية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام البحثي يأتي من تميز موضوعات المؤتمر ومحاوره، ومواكبته للاهتمامات الحالية محليًا ودوليًا.

ويأتي مؤتمر "الإعلام العربي والمبادرات الوطنية في ضوء أهداف التنمية المستدامة" برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

ويتناول المؤتمر عدة محاور، أهمها: الإعلام والمبادرات الوطنية الصحية، والإعلام ودوره في دعم ومساندة المبادرات الاقتصادية والمجتمعية، والإعلام ومبادرات التحول الرقمي، ووسائل الإعلام ودورها في التسويق لمبادرات التنمية المستدامة.