شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تزيل 7 مخالفات على نهر النيل فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة 7 تعديات على نهر النيل فى 3 محافظات "البحيرة - سوهاج - قنا"، ليصل بذلك إجمالى ما تمت إزالته نحو 75 ألفا و687 مخالفة.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كل التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 43 ألفحالة تعدى بمساحة نحو 6.30 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريانالحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرىمن مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.