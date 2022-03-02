شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية بسلوفاكيا تخصص حافلات لنقل المصريين العابرين لحدود أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سفارة جمهورية مصر العربية في سلوفاكيا إنه في إطار تدفق المواطنين المصريين المسافرين من أوكرانيا عبر الحدود السلوفاكية بأعداد كبيرة حالياً وفي ضوء وصول بعضهم في أوقات متأخرة من الليل، تنظم سفارة مصر في سلوفاكيا حافلات نقل جماعى على نفقة الدولة من المعبر الحدودى إلى أماكن تسكين المواطنين المصريين في العاصمة براتسلافا تمهيداً لعودتهم إلى أرض الوطن.

وكشفت سفارة مصر في سلوفاكيا في بيان لها عن وجود حافلة أخرى الآن أمام المعبر الحدودي مباشرة بانتظار المواطنين المصريين لوحات رقم NO-588CT.