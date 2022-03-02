شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستفسر عن مسار صرف التكييفات بمشروعات الإسكان.. والوزير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مسار مواسير صرف التكييفات داخل مشروعات الإسكان منعا لتشويه واجهات العمارات، ليرد وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار قائلا: "مواسير التكييف خارجة من جنب التكييفات وداخل البلكونات مفيش حاجة بره على الواجهة".

بينما قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه وفقا لتوجيهات سيادتك فان صرف التكييفات يكون داخل مواسير.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروعات قومية جديدة في مجالات الرياضة والطرق والإسكان، وذلك في نطاق محافظة الجيزة، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان: "ملحمة بناء"، والذى استعرض المشروعات القومية الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية.

واستعرض الفيلم التسجيلي التطوير الشامل فى منطقة القاهرة الكبرى بالكامل، مثل إنشاء طرق جديدة بجانب تطوير الطرق والمحاور، مثل الطريق الدائرى الأوسطى وغيرها فى إطار تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائري، ضمن رصيد جديد يعزز شبكة الطرق المصرية، وتطرق الفيلم التسجيلي إلى مشروعات الإسكان الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية، مثل التجمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات جنة وسكن مصر وغيرها، وبناء عمارات جديدة فى مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي، وكذلك مدينة حدائق أكتوبر وغيرها من مشروعات الإسكان المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت مخططا للقاهرة في عام 2020 بمشاركة خبراء من اليابان، متابعا: "خبير من اليابان قالى أنا شخص وإنسان مش هكون حابب أكون موجود في القاهرة في الفترة بين عامي 2020-2030.. القاهرة هتكون مدينة مغلقة وميتة.. سرعة العربية فيها لا تتجاوز 8- 10 كيلو متر بسبب الزحام المرورى الكبير".