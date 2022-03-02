شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نتصدى للعصابات المنظمة ونرسخ لقيم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الوزارة تعمل على مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة للمحكوم عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف وزير الداخلية في كلمة له، على هامش مشاركته بمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد حاليا بتونس، أن الداخلية المصرية وجهت ضربات أمنية للعصابات المنظمة وتم التصدي لمحاولات اغراق المنطقة العربية بالمخدرات.

وتابع: نهتم بملف حقوق الإنسان، واستبدلنا السجون التقليدية بمراكز للإصلاح والتأهيل، وننفذ فاعليات تدريبية وبحثية كبيرة، حول الاعلام الأمني والتصدي للشائعات، وتم توفير 222 منحة دراسية للكوادر العربية في أكاديمية الشرطة لسنة 2021 / 2022.

وزار اللواء محمود توفيق - وزيرالداخلية، الجمهورية التونسية على رأس وفد أمنىرفيع المستوى للمشاركة فى أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها الثانى من مارس بالعاصمة التونسية، حيث كان فى إستقباله لدى وصوله إلى مطار تونس قرطاج، وزير الداخلية التونسى والسفير المصرى لدى الجمهورية التونسية والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكبار قيادات وزارة الداخلية التونسية.

وأكد وزير الداخلية لدى وصوله إلى العاصمةا لتونسية على أهمية المشاركة فى فعاليات الدورة الحالية للمجلس فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه الدول العربية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة التحديات المرتبطة بإنتشار الفكر المتطرف.

كما وجه الشكر لنظيره التونسى على ما لاقاه الوفد المصرى منحفاوة وترحاب منذ وصوله إلى الأراضى التونسية مشيداً بالجهود الدؤوبة التى بذلتها وزارة الداخلية التونسية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إنجاح فعاليات دورتها الوزارية السنوية .