شكرا لقرائتكم خبر عن اول شعبان 2022 .. الإفتاء تعلن نتيجة رؤية الهلال عقب صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجميع فى مصر وسائر الدول المسلمة اول شعبان 2022، حيث تستطلع دار الإفتاء عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء 2 مارس هلال شهر شعبان لعام 1443 هجريا، ويولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 35 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2022 / 3 / 2 م (يوم الرؤية).

وفلكيا يكون يوم الخميس 2022 / 3 / 3 هو المتمم لشهر رجب 1443 هجريا، وتكون غرة شهر شعبان 1443هـ فلكيأ يوم الجمعة 2022 / 3 / 4 م.

اول شعبان 2022 .. دار الافتاء لاستطلاع هلال الشهر الكريم

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع دار الإفتاء، وهيئة المساحة، لاستطلاع هلال شعبان يوم الأربعاء 2 مارس 2022 وهو يوم الرؤية من خلال عدد من اللجان على مستوى الجمهورية، وفى هذا اليوم يعلن مفتى الجمهورية الرؤية الشرعية لهلال شعبان.

اول شعبان 2022 .. سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

واتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".



اول شعبان 2022

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.