تعرف على الخدمات التي تقدمها وحدات المرور المتنقلة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت إدارات المرور في تراخيص والفحص الفني للسيارات من خلال تشغيل مراكز تكنولوجيا متنقلة للخدمات المرورية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان ومطروح؛ لتقديم الخدمات المرورية لمالكي السيارات حتى 2000 سى سى.

وعن المعلومات التي تقدمها وحدات المرور المتنقلة، فيوجد أسعار ملفات التسيير في وحدات المرور، وأماكن وحدات المرور الإلكترونية وأنواع الخدمات المقدمة، وتشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخدامها كوحدات مرور متنقلة، وتجهيز 40 سيارة تعمل كوحدات متنقلة، وتزويد السيارة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات المختلفة، والدفع بها بأماكن التجمعات الجماهيرية، والدفع بها في وحدات مرور تشهد ازدحامًا، وتزويدها بأجهزة فحص فنى ومستلزمات أخرى فنية لضمان التشغيل الأمثل للمنظومة، وإصدار تراخيص تسيير السيارات، والفحص الفني للمركبات بجميع أنواعها

جاء ذلك للتخفيف من الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنهاء الإجراءات واستخراج الرخص، والانتهاء من تشغيلها خلال أشهر قليلة، ويقوم على ادارة وحدة المرور ضابط يعاونه بعض الإداريين لإنهاء الاجراءات.

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة جديدة للمواطنين في استخراج وثائق المرور المختلفة عبر استحداث وحدات المرور الالكترونية دون التقيد بمحل الإقامة في إنهاء الخدمات المرورية.

وبالنسبة للخدمات المتاحة وأماكن المرور الإلكترونية، أولا تجديد رخصة تسيير مركبة، وبدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة، وأيضا بدل تالف / فاقد رخصة قيادة، وإصدار ملصق إلكتروني، وبدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني، وخدمة الفحص الفني للمركبات.

أما عن أماكن وحدات المرور الإلكترونية، فوضعت في القاهرة - وحدة المرور الإلكترونية بمول سيتى ستارز (الطابق السابع)، ومطروح - وحدة المرور الإلكترونية بمراسي، والغربية - وحدة المرور الإلكترونية بنادي طنطا.

وقالت وزارة الداخلية، أن السيارات ذات السعة اللترية اكثر من 2000 سي سي تقوم باستخراج وتجديد رخص التسيير والقيادة من وحدات المرور التابعة لها، وكذلك الحال بالنسبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة يتم استخراجها من وحدة المرور التابع لها محل إقامة طالب الرخصة حيث إن استخراج رخصة القيادة لأول مرة يتطلب اجتياز اختبار القيادة والذى يتم بوحدة المرور.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أن التشغيل والبدء الفعلي تم اعتبارًا من يوم الأحد 20 فبراير الماضي في المحافظات الخمس على مدار الأسبوع بدءًا من الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، تمهيدًا لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وتم تدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونيًا بالكامل (دون أوراق ودفع إلكتروني).

وتابعت الوزارة، عن أن بالنسبة لاستخراج رخصة السيارة وتجديد رخصة السيارة وتجديد رخصة القيادة وتركيب الملصق المرورى الإلكتروني والفحص الفني الآلي للسيارة يتم بالمراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المرور والتي يمكن أن تطلبها من خلال الرقم 15558 أو من على موقع وزارة الداخلية على الانترنت لتصل إليك في محل إقامة مالك السيارة والمنشآت الصناعية والتعليمية.

كما تم استحداث خط ساخن برقم 15558 لطلب الخدمة، بالإضافة لاتخاذ إجراءات تجهيز تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة، يمكن من خلالهما طلب الخدمة وانتقال السيارات إلى الأفراد بأماكن إقامتهم والمنشآت الصناعية والمنشآت التعليمية.

وعن أما أماكن ارتكاز السيارات فحددت وزارة الداخلية في القاهرة 3 أماكن وهي، أرض المعارض بمدينة نصر، وميدان سيمون بوليفار جاردن سيتي، وميدان التحرير وسط البلد.

جاء ذلك استمرارا لحرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بهدف التيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية والتوسع في مجال تقديم تلك الخدمات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي الداخلية والتخطيط لاستحداث مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة والتي تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (استخراج رخص التسيير – استخراج رخص القيادة – استخراج ملصق إلكتروني – فحص فنى آلي – مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكي – النقل الخفيف حتى 1،5 طن).