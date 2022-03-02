النيابة تحقق في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم سيارتين بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحادث تصادم بين سيارتين بأطفيح.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها، والاستعلام عن حالة المصابين للاستماع لأقوالهم حول الحادث.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أمام قرية القبابات بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح المركزي لتلقي العلاج، فيما تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.