"بدون أوراق والدفع إلكتروني".. أبرز المعلومات عن وحدات المرور المتنقلة (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

على مدار الأسبوع، ولمدة 12 ساعة، وفرت وزارة الداخلية سيارات المرور المتنقلة للخدمات المرورية بخمس محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، أسوان، مطروح)، تمهيدًا لتعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وتدعيم المراكز المتنقلة بالقوة البشرية والفنية اللازمة لتقديم الخدمة إلكترونيًا بالكامل (بدون أوراق، دفع إلكتروني).

تعمل سيارات المرور المتنقلة من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق الاتصال على رقم 15558، على أن تصل السيارة المتنقلة للدعم تحت المنزل وترخص له السيارة دون مجهود.

خطوات تجديد رخصة السيارات

• التسجيل على الموقع الرسمي الخاص ببوابة مرور مصر.

• إنشاء حساب خاص على موقع مرور مصر.

• اختيار أيقونة خدماتنا.

• اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة التي ستظهر أمامك.

• اختر أيقونة تجديد رخصة المركبة.

• استخراج شهادة المخالفات.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي الداخلية والتخطيط لاستحداث مراكز تكنولوجيا متنقلة لتقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة، والتي تشمل ضمن مكوناتها تجهيز سيارات للعمل بها كوحدات تراخيص متنقلة متميزة لتقديم خدمات (استخراج رخص التسيير، استخراج رخص القيادة، استخراج ملصق إلكتروني، فحص فني آلي، مستلزمات مرورية) للسيارات (الملاكي، النقل الخفيف حتى 1,5 طن).