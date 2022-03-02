"المتهم الأول اشتري فيلا بـ12 مليون".. ماذا قال شاهد إثبات بقضية رشوة وزارة الصحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الاستماع لباقي شهود الاثبات في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة".

وقال الشاهد الحادي عشر، أحمد أحمد سراج، إنه قابل المتهم الأول محمد الأشهب، وقام بشراء منه وحدة سكنية "فيلا" ثمنها 12 مليون في شهر 10 الماضي، وسدد مقدم مليون، وقام بتحويلات البنكية بباقي المبالغ المتبقية، وأن محمد الأمين هو من تواصل معي، وطلب مني حساب الشركة لتحويل مبلغ 400 ألف.

والتحويل تم من شركة الاستثمار الصحي HIG لحساب الشركة المصرية الألمانية لاستثمارات البناء بمبلغ 400 ألف جنيه، بتاريخ 12/10/2021، ولم أعلم صفة محمد الأمين، ولم أتواصل معه سوي على الواتساب.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

اقرأ أيضا:

"الجنايات" تستكمل سماع أقوال الشهود في قضية "رشوة وزارة الصحة"

بـ"كمامة وأنبوب أكسجين".. حضور المتهم الثاني بعد تغيبه 3 جلسات في "رشوة الصحة"

"ملف التراخيص وكارت نجل الوزيرة".. أقوال الشاهد العاشر في رشوة وزارة الصحة

شاهدة بقضية "رشوة وزارة الصحة" تكشف تفاصيل استخراج تراخيص المستشفيات (التفاصيل)

"المتهم الأول اشتري فيلا بـ12 مليون".. ماذا قال شاهد إثبات بقضية رشوة وزارة الصحة؟

لاستدعاء مدير مكتب الوزيرة.. تأجيل قضية رشوة الصحة لـ 30 مارس