موعد الرسالة والحوامل.. 3 تعليمات جديدة بشأن لقاحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت وزارة الصحة والسكان، 3 تعليمات جديدة إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بشأن منظومة تلقي لقاحات كورونا.

وبحسب خطاب -حصل عليه الخليج 365- أرسله قطاع الطب الوقائي إلى مديريات الشؤون الصحية، فإن هذه القرارات تتضمن مد فترة السماح لتلقي التطعيم منذ تلقى رسالة التطعيم ضد فيروس كورونا كالتالي:

- الجرعة الأولى لمدة أسبوع من تلقي الرسالة

- الجرعة الثانية لمدة شهر ونصف من تلقي الرسالة

- الجرعة الثالثة (الجرعة المنشطة) لمدة شهرين من تلقي الرسالة

كما تضمنت التعليمات تطعيم الأشخاص فوق 65 عامًا بالجرعة التنشيطية بعد 3 أشهر من التطعيم بالجرعة الثانية.

ولفتت الوزارة إلى تطعيم السيدات الحوامل والمرضعات والسيدات المقبلات على الزواج والحمل بطعم فايزر في حالة طلبهن للتطعيم