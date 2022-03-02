شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: صكوك الإطعام قيمتها 300 جنيه وتصلح بديلا لموائد الرحمن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة، حصلت على إذن من وزارة التضامن الاجتماعى لطباعة 300 ألف صك إطعام، و130 ألف صك أضاحي، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف جمعة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشروع صكوك الإطعام، أنه فيما يتعلق بلحوم صحوك الأضاحي، فسيتم هذا العام طرح صكوك لحوم بلدية وصكوك لحوم سودانية، لافتا إلى أن اللحوم السودانية تكلفة الصك 2200 جنيه، وتم طباعة 120 ألف صك، وتكلفة صك اللحوم البلدية 3800 جنيه وتم طباعة 10 آلاف صك.

وأكد وزير الأوقاف، أن صكوك الإطعام قيمة كل صك 300 جنيه وتصلح بديلا لموائد الرحمن خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، كما تصلح لتكون زكاة وصدقة، مشيرا إلى أن الوزارة دعمت مشروع صكوك الإطعام بـ11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من توزيع 200 طن لحوم حتى الآن.

وأكد وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت وزارة الأوقاف، على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.