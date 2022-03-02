شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بالالتزام بقواعد صرف حوافز معلمى المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن توزيع نسبة الـ60% المخصصة للمعلمين فى المدارس الفنية سواء مدرسى المواد العلمية أو الثقافية والمخصصة بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020 والمعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك نسبة ال30% المخصصة للعاملون بإدارة التعليم الفني وكذلك نسبة الـ25% المخصصة للمشاركين في متابعة العمل بالمدارس الفنية والتوجيه.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة التنبيه بأنه يتم الالتزام بما ورد بقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي لا يجوز مخالفتها إلا بقرار من السلطة المختصة.

وأكدت وزارة التعليم على أنه يتم توزيع كل نسبة من المخصصة النسب بمعرفة الرئيس المباشر وعلي حسب الجهود المبذولة من كل منهم وطبيعة كل منهم.