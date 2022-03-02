شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق حلوان تنظم دورة الإعداد لسوق العمل "كاريرى" بالتعاون مع مركز تطوير وظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الحقوق بجامعة حلوان، دورة الاعداد لسوق العمل تحت عنوان "كاريرى" بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفى بالجامعة فى إطار الاهتمام بتنمية مهارات الطلاب بكلية الحقوق تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتورة أمل لطفي جاب الله عميد كلية الحقوق .

ويقدم المشروع CAREERY لطلاب الفرق النهائية مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة، ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه، ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.