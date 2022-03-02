الكنيسة الأرثوذكسية تفتتح مركزا للدراسات الكنسية بشبرا الخيمة

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيد الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة "مركز مارمرقس للدراسات الكنسية" وذلك بالقاعة التى خُصِصَت للمركز بكنيسة الشهيد مارجرجس بمقر مطرانية شبرا الخيمة.

وألقى الأنبا مرقس كلمة عن أهمية الدراسات المتخصصة وعن العمق فى فروع العلوم الكنسية، وشارك فى حفل الافتتاح آباء من كهنة الإيبارشية والخدام والشباب والدارسين.

وفى سياق متصل، نظمت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوى للمشروعات تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، نهاية فبراير فى المقر البابوى بالقاهرة ندوة بعنوان "دور المرأة فى مواجهة التغيرات المناخية".

واستضافت الندوة الدكتور سها حسنى مدير إدارة الإرشاد بوزارة الموارد المائية والرى وأحمد فتحى رئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، حيث تمت مناقشة ظاهرة التغيرات المناخية وخطورتها، والحلول العالمية المُقترحة للحد من هذه الظاهرة البيئية.

وتناولت آليات حث السيدات على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وكذلك تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك لخطورتها على البيئة إلى جانب عدم إلقاء زيوت الطعام فى مياه الصرف، حيث أُشِير إلى إمكانية قيام المنزل بعمل مشروع صغير لإعادة استخدام الزيوت فى تصنيع الصابون.