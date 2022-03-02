شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الكهرباء توقع عقدا بـ140 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى، عقد صباح اليوم، لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف، لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناة، وذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء بجميع انحاء الجمهورية.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن توريد وتركيب عدد (2) خلية خط جهد 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز GIS.

وأشار البيان إلى أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 140 مليون جنيه المصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل الى حوالى (12) شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.