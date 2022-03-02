شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تنشر جدول مواعيد قداسات الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية الكبرى بالمقر البابوى بمحطة الرمل بالإسكندرية مواعيد القداسات الإلهية خلال فترة الصوم الكبير (قدسوا صوما) خلال هذا الأسبوع ومن خلال أربع قداسات يومية، فيوم الاثنين يقام 3 قداسات القداس الأول من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا والقداس الثانى من 12 ظهرا إلى 2 عصرا والقداس الثالث من 2 عصرا إلى 4 عصرا.

ويقام يوم الثلاثاء 3 قداسات القداس الثانى الساعة 12 ظهرا للساعة 2 عصرا والقداس الثانى من الساعة 2 عصرا للساعة 4 عصرا والقداس الثالث من الساعة 4 عصرا للساعة 6 مساء

ويقام يوم الأربعاء 3 قداسات القداس الأول من 12 ظهرا للساعة 2 عصرا والقداس الثانى من الساعة 2 عصرا للساعة 4 عصرا والقداس الثالث من الساعة 4 عصرا للساعة 6 مساء.

ويقام يوم الخميس 3 قداسات القداس الأول من الساعة 10 صباحا للساعة 12 ظهرا والقداس الثانى من الساعة 12 ظهرا للساعة 2 عصرا والقداس الثالث من الساعة 2 ظهرا الى الساعة 4 عصرا.

ويقام يوم الجمعة قداسان القداس الأول من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا والقداس الثانى من الساعة 9 صباحا للساعة 11 صباحا

ويقام يوم السبت قداس واحد القداس الأول من الساعة 7 صباحا للساعة 9 صباحا

ويقام يوم الأحد قداسان القداس الأول من الساعة 6 صباحا للساعة 8 صباحا والقداس الثانى من الساعة 8 صباحا للساعة 10 صباحا.

وتقام قداسات الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس بأسبقية الحضور، وكذلك قداسات الجمعة والسبت والأحد.