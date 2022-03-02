شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الإستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات ‏‎‏‎- الكوسة بـ 8.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الخيار بـ 10.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 21 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 11.5 جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎- البسلة 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ‏فاصوليا خضراء 28‏ جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. ‏‎- يوسفي سكرى 7 جنيهات. - برتقال بصرة 7 جنيهات. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 13 جنيها.