شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد أراضى أملاك دولة بالمعصرة وإزالة مبانى مخالفة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة الدكتور احمد القزاز نفذت حملة مكبرة لإزالة أسوار مقامة بالطوب الأبيض بمنطقة شارع أبو بكر الصديق -أرض الملاءة بعرب الوالدة بحلوان طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية التي تم رصدها حيث تمت الإزالة حتي سطح الأرض وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية وعمل المحاضر الخاصة بهذا الشأن.

وفي نفس السياق قامت الاجهزة التنفيذية بحي المعصرة بالتنسيق مع القوات الشرطية وبحضور الدكتور ياسر الجندي رئيس حي المعصرة بحملة إزالة ضمن الموجة 19 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة بمنطقة أرض العمدة و عزبة الهجانة، وخلف مجمع المدارس حيث أسفرت الحملة عن استرداد حوالى 3000 متر مربع من الأراضى أملاك الدولة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متابعة ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبتها علي أراضيها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بانهاء كافة التعديات علي أراضي الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لاي مخالفات بناء يتم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

كما شددت على استمرار المتابعة الميدانية واستمرار العمل بصورة مكثفة للتصدى ومنع اي شكل من اشكال التعديات وإزالة المخالفات في المهد حفاظا على حق الدولة وحماية لحقوق الأجيال القادمة.

كما اوضحت ان هناك تنسيق تام مع كافة الجهات المعنية لهذا الملف والقوات الشرطية وجهات الولاية لازالة التعديات والتعامل الفوري مع أى مخالفة يتم رصدها بكل حسم عبر منظومة المتغيرات المكانية فى ظل متابعة دورية ووفقا للتقارير اليومية للمنظومة والتي تقوم برصد كافة اشكال المخالفات عبر الاقمار الصناعية لاي تغير يحدث على أرض الواقع.