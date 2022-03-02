شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالصف والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة علي المتابعة الميدانية علي مدار اليوم ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط .

وفي ذلك الإطار، أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، 3 حالات بناء بدون ترخيص بمدينة البدرشين على مساحة 300 متر عبارة عن أدوار أرضي وحوائط حاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 4 حالات بناء مخالف وتعدي علي الأراضي الزراعية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية علي مساحات تراوحت ما بين 86 مترا إلي 100 متر بقري بهرمس والمنصورية والجلاتمة وأبو غالب .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بإزالة 5 حالات بناء مخالف وتعدي علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقري الديسمي والودي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.