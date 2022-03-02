شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الدولية الحكومية بزايد تعلن حاجتها لمعلمين للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عن حاجتها لمعلمين لغة فرنسية وماث وتخصص it، للعمل بداية من العام الدراسى المقبل 2022،2023، كما حددت المدرسة الشروط عبارة عن " إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم ويتم الاختيار من العاملين بوزارة التربية والتعليم، وتقديم صحيفة أحوال معتمدة وتقديم سير ذاتيه باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتاح أيضا التقدم من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم.



وحددت المدرسة الخميس 17 مارس الجارى أخر موعد لتقديم الأوراق والطلبات إلكترونيا على موقع المدرسة.



وكانت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، أعلنت فتح باب التقدم للعام الدراسي المقبل 2020،2023، للصف الأول لرياض الأطفال، الثلاثاء 1 فبراير وانتهى التقديم 28 من نفس الشعر.

وحددت المدرسة عدة شروط للتقدم كالتالى:



ـ سن الطفل في أول أكتوبر 2022 لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم.

ـ التأكيد من جميع البيانات المدخله على الموقع حيث أن أي بيانات غير صحيحه يسقط حق الطفل في التقدم.

ـ متابعة موقع المدرسة وصحفة الفيس بوك بشكل يومى للاطلاع على تعليمات الاختبار.

ـ يتم تحديد موعد الاختبار بعد غلق باب التقديم.

ـ وسيلة التواصل مع ولى الأمر هي الايميل المسجل في استمارة التقدم ولا يتم الاتصال تليفونيا بولى الأمر.

