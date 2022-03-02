شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الهندسية: 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات بالجيزة و15 مليارا تعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جهود الهيئة في قطاعي الإسكان والطرق، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الجهود تخفيف الضغوط على إقليم القاهرة الكبرى.

وقال رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة الجيزة بحضور الرئيس السيسي، إن محاور محافظة الجيزة تم تخطيطها من خلال محورين أساسيين، أولها تطوير المحار القائمة ، والأخر إنشاء محاور جديدة، وربط محافظة الجيزة بجميع المحافظات من خلال الشبكة القومية للطرق، مشيرا إلى ازدحام بعض المناطق بالجيزة مثل مدينة الجيزة وكرداسة والبدرشين والشيخ زايد و 6 أكتوبر .

وأشار إلى أن المحافظة بها 5 طرق عرضية بالإضافة الى 2 طريق رئيسي من الجنوب الى الشمال، مضيفا بأن تعداد محافظة الجيزة طبقا للأعداد الرسمية وصل إلى 9.5 مليون نسمة، مدينة الجيزة وحدها 5.5 مليون نسمة، متابعا: "كثافات عالية تخطت المعدلات الدولية في بعض المناطق مثل منطقة بولاق الدكرور بها مليون نسمة وفق المعلن، ولكن الاعداد تفوق بكثير ، فالفدان به 200 الى 280 الف نسمة.

وأكد "الفار" أنه تم رفع كفاءة بعض الطرق وانشاء طرق أخرى، حيث استعرض جهود إنشاء الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة الجيزة مثل الطريق الأول محور 26 يوليو كان يشمل 4 حارات بكل اتجاه ويحمل أعباء مرورية كبيرة جدا، لذلك قررنا توسيع المحور الى 6 حارات باتجاه و 8 حارات في اتجاه آخر، فضلا عن إنشاء محور موازى لـ 26 يوليو بطول 12 كيلو .

وواصل: "محور ناهيا بطول 8 كيلو يشمل 8 حارات في الاتجاهين وإيجاد مسار اخر للترعة الى طريق عبدالعال، ومحور صفط اللبن الى الخمايل، ب4 محاور عرضية في مسافة 5 كيلو، ومحور ترسا بطول 6 كيلو ليخفف الأعباء المرورية على طريق فيصل والاهرام ويربط الرماية بميدان الجيزة، ليصبح عدد الطرق الطولية في المحافظة 12 طريقا.

واستكمل: محور الكابلات بطول 8 كيلو سيتم البدء فيه خلال أسبوعين، وطريق القاهرة الفيوم بطول 16 كيلو، ومحور المنصورية بطول 3 كيلو، ومحور اللبيني بطول 20 كيلو، بالتوازى مع محور المريوطية، ووصلة طولية لربط محور 26 يوليو مع كرداسة وناهيا، و طريق طمال عامر بطول 15 كيلو وينتهى 30 يونيو العام الجارى، حيث تم تنفيذ 6 محاور ويتم افتتاحها ، و 6 محاور أخرى يتم العمل فيهم.

وعن تكلفة هذه المشروعات، قال رئيس الهيئة الهندسية، إن عدد المشروعات وصلت إلى 14 مشروع بتكلفة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه تعويضا للازالات، معلقا:" الروح الطيبة في الجيزة ومعظم المبالغ وتطوعا من الأهالى تم تسليم المنشات والمباني".