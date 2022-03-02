شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: فتح باب التقدم لمنح دراسة البكالوريوس والماجستير بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب التقدم لمنح ممولة لدراسة البكالوريوس والماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية للعام 2023.

وقالت جامعة عين شمس، إن المنح المتاحة تتضمن منح لبرامج البكالوريوس والماجستير، و يتم الاختيار بناء على المعدل الأكاديمي، والنشاطات الخارجية والشخصية القيادية، والقبول بأحدي الجامعات الامريكية التي تحتل مرتبة عالية مثل هارفارد، ستانفورد، شيكاغو، بنسلفانيا، و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. تشمل المنح الدراسة في عدد من المجالات المحددة.

ويشمل الدعم رسوم الدراسة كاملة، تذاكر الطيران، مصاريف المعيشة، لاب توب، مصاريف الكتب، تأمين صحي، ومميزات أخرى.

وفنيا يلى شروط القبول:

- ان يكون الطالب حاصل على 90% في الثانوية العامة أو GPA 3.5 (للبكالوريوس)، جيد جدا او GPA: 3.5 في البكالوريوس (للماجستير).

- معدل 100 في امتحان TOEFL iBT، ACT:32، او SAT: 1450 (للبكالوريوس)/ معدل 100 في امتحان TOEFL iBT، MBA-GMAT: 650، او New GRE: overall:315 (Analytical Writing: 4.5) (للماجستير).

- يخطط لبداية دراسته في الولايات المتحدة لعام 2023.

- مصري الجنسية ويقيم في مصر.

- لم يعيش أكثر من ثلاثة سنوات خارج جمهورية مصر العربية.

- يتعهد بالعودة إلى مصر لمدة سنتين على الأقل بعد الحصول على الدرجة العلمية من الخارج