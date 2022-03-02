شكرا لقرائتكم خبر عن "ثروتنا النباتية غذاء وكساء".. مؤتمر علمى للمركز القومى للبحوث 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قسم مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومى للبحوث برئاسة الدكتورة منال محمد رمضان بإعداد وتنظيم فعاليات الملتقى العلمى الأول لمعهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالشراكة مع معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج بالمركز القومى للبحوث وذلك برعاية الدكتور محمد هاشم رئيس المركز والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، تحت شعار "ثروتنا النباتية غذاء وكساء"، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد السلام قائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية والدكتورة أميرة الشافعى عميد معهد بحوث وتكنولوجيا النسيج وذلك يوم 7 مارس 2022 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ، وذلك لمناقشة اهم الابحاث و الرسائل العلمية التى تتناول أحدث التقنيات و التطبيقات العلمية للمستخلصات النباتية في مجال الصناعات الغذائية والنسجية.

ويشارك في الملتقى لفيف من اساتذة الجامعات المصرية ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وهيئة المواد النووية ومدينة الابحاث العلمية ببرج العرب وممثلي الشركات ورجال الأعمال والصناعة وممثلي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة اتحاد الصناعات المصرية وحضور من أعضاء اللجنة الوطنية للمرأة في العلوم ورئيس الاتحاد الافريقي الآسيوي للسياحة والصناعة والتجارة الإلكترونية ورئيس مجلس إدارة المركز الأكاديمي للتعليم والتدريب ورئيس جمعية النباتات الطبية والعطرية ورئيس جمعية سلامة الغذاء وقيادات شابة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ويحاضر في الملتقى كوكبة من العلماء الذين يلقون الضوء على عدة محاور من ضمنها: التصنيع الحيوى القائم على النبات بإعتباره إتجاهاً عالمياً جديداً، دور غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية في الدعم والتطوير، إستخدام مخلفات التصنيع الغذائي والمصادر الغير تقليدية للحصول على الصبغات الغذائية الطبيعية، إنتاج ألياف نانوميترية مبنية على المستخلصات النباتية وتطبيقاتها كضمادات للجروح، دور ومهام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في قطاع الصناعات الغذائية، التطورات الحديثة لمعالجة الالياف البروتينية ضد الحشرات والميكروبات بمستخلصات النباتات الطبيعية، المستخلصات النباتيه كمواد حافظة طبيعية، المستخلصات النباتيه ودورها الفعال في مقاومة الفطريات، الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية وحصر للنباتات المحتوية على الزيوت العطرية والنباتات التي تحتوى على الصبغات الطبيعية، رؤى جديدة للنباتات الملحية لإستخدماتها الدوائية وكأطعمة لتحسين الحالة الصحية، المستخلصات النباتيه فى التغذيه الصحيه وعلاقتها بالهيئه العامه للرقابه علي الصادرات والواردات، مستخلص أوراق الجوافة كعامل إختزال لتحضير الجسيمات النانوية وتطبيقاتها لإكساب الأقمشة السيليلوزية خواص وظيفية متعددة، المواد الكيميائية النباتية الطبيعية من حيث أساليب الكشف الحديثة وتقنيات الاستخراج الناشئة والتطبيقات الجديدة ذات الصلة بالصحة، الإستخلاص الأخضر للزيوت العطرية كنكهات وظيفية طبيعية، سلامة الغذاء والمستخلصات النباتية الزيتية، الأعشاب والمكملات الغذائية ودورها لصحة أفضل، إستخلاص وتوصيف وتطبيق الملونات الطبيعية العلاجية في الأقمشة الطبية.