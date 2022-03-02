ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بقصد الاتجار.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت قيام (4أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" -مقيمين بنطاق محافظتي "الفيوم – الجيزة") بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، مُتخذين من إحدى الشقق المستأجرة بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين تنسيقاً والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 13.400 كيلو جرام –من الأقراص المخدرة – بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش – 2طبنجة – 6 خزينة متنوعة -من الطلقات مختلفة الأعيرة – 4هواتف محمولة – مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارتين والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.