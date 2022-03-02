ضبط شخص اشترك مع آخر في تزوير محرر رسمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر في تزوير محرر رسمي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (موظف بإحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية) بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بتزوير بعض المستندات والمحررات الرسمية عن طريق قيام الأول باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعي عمله وقيامه بإمداد المتهم الثاني بشهادة صادرة من الجهة محل عمله تفيد على خلاف الحقيقة.

وأكدت التحريات، قيام الأخير بإزالة مخالفات البناء بالعقار الخاص به والكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، والذي قام ببنائه على الأراضي الزراعية وقيام الجهة محل عمل المتهم الأول باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والصادر فيها حكم قضائي ضد المتهم الثاني بالحبس، وقيام الأخير بتقديم تلك الشهادة إلى المحكمة وحصوله على حكم بالبراءة في تلك القضية مقابل حصول المتهم الأول من المتهم الثاني على مبلغ مالي على سبيل الرشوة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال وظيفته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.