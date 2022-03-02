النيابة تطلب التحريات وتصرح بدفن زوجين توفيا داخل منزلهما في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة ببولاق الدكرور، بسرعة تحريات الأجهزة الامنية في العثور على جثتي زوجين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما للاختناق بعد تسرب الغاز داخل شقتهما بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة تفاصيلها. وأمرت النيابة العامة، بالتصريح بالدفن.

وتلقت شرطة النجدة في الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور، وجه اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن العثور على جثتين داخل حمام الشقة السكنية، كما تبيَّن أنهما زوجين، وكشفت المعاينة الأولية وجود مكثف لرائحة الغاز داخل الشقة، مع سلامة الأبواب والنوافذ من أعمال العنف.

وشرحت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الوفاة نتيجة الاختناق بعد تسرب الغاز في الشقة، وتحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.