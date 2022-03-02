العثور على جثتي شاب وسيدة مقتولين بالرصاص في ظروف غامضة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثرت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على جثتي شاب وسيدة مقتولين بالرصاص في ظروف غامضة بالمرج.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثتين بأحد الشوارع بمنطقة المرج، بالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى "سماح" في العقد الثالث من العمر داخل شقتها في الطابق الأرض، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، مصابة بعدة طلقات نارية في الصدر والرأس، وباستكمال المعاينة تبين العثور في المنزل المجاور لمنزل المجني عليها الأولى، على جثة شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طلقات نارية في الصدر.

جاري عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.