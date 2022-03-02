ألقت طفلها من الطابق السادس.. النيابة تأمر بحبس فتاة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإلقاء طفلها حديث الولادة من الطابق السادس عقب وضعه، في منطقة الطالبية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بالحبل السري ملقى في القمامة، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد مرتكب الواقعة، وضبط المتهمة.

وتبيَّن أنها فتاة 19 سنة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط وأقوال الصيدلي التي كانت تتردد عليه، أقرت بقيامها بإلقاء الطفل عقب ولادته مباشرة من الطابق السادس محل سكنها لحملها سفاحًا من أحد الأشخاص وإخفاءها لحملها أمام أسرتها طوال الفترة الماضية.

وأضافت المتهمة أنها تعرفت على أحد الأشخاص وارتبطا بعلاقة عاطفية تطورت إلى مقابلات ونشأت بينهما علاقة جنسية وعاشرها معاشرة الأزواج.

وأكدت المتهمة أنها لم تخبر الشاب بحملها منه حتى اللحظة، وتم اقتياد المتهمة إلى ديوان القسم وأمكن ضبط الشاب والد الجنين، كما تم نقل جثة الجنين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة الجنين عقب بيان الصفة التشريحية لها وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة.