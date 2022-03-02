مدبولي عن مشروعات تطوير الطرق: اللي بيتعمل مخطط لـ50 و100 سنة قدام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: لما عملنا مخطط القاهرة 2010، الناس بتوع الجايكا.. قال لي أنا ماحبش أكون موجود في الفترة من 2020 إلى 2030.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عدد من المشروعات القومية بقطاعَي الإسكان والطرق بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر، اليوم الأربعاء: قلت له ليه؟ قال لي المدينة هتبقى ميتة.. وبقدرات الدولة الموجودة ماعرفش هتكون قادرين تنفذوا المشروعات المطلوبة بمئات المليارات... أنا باحمد ربنا، إننا نفذنا في فترة قصيرة، الراجل كان بيقول إن المطلوب مهمة شبه مستحيلة.

وتابع رئيس الوزراء: أنا حابب إني أسجل هذه الكلمة، عشان نعرف اللي اتعمل خلال الـ7 سنوات، عشان نقدر حجم الجهد؛ عشان المواطن ممكن يكون شايف الطريق لكن مش عارف الجهد والشقى وراه في التنفيذ، لما بنعمل شبكة جديدة، حطوا توقعات لـ100 سنة قدام، حد يقول احنا مش محتاجين كل هذا الحجم، مثلًا تطوير محور 26 يوليو، اتعمل وقتها يكفي 10 سنين، هنصرف عليه أضعاف تكلفته عشان نطوره، نفس الكلام في الطريق الدائري، طب لو كنا عملنا الطريق واستشرفنا حجم الزيادة المتوقعة، كنا وفرنا فلوس التعويضات، اللي بيتعمل مخطط لـ50 و100 سنة قدام.